Bahçeli'ye soru sorduktan sonra itilen VOA muhabirinden açıklama. Bahçeli Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruya 'İşine bak' demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından VOA muhabiri gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu soru yöneltti.

Bahçeli Sinan Ateş cinayetine ilişkin Yazıcıoğlu’nun sorusuna "Hadi işine bak, hadi bakayım!" diye tepki gösterdi.

Bahçeli'nin bu tepkisiyle birlikte MHP liderinin özel kalem müdürü Fikret Hayali ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın, Yazıcıoğlu'nu geriye doğru ittiği görüldü.

"BAHÇELİ'YE DOĞRUDAN BİR YANIT VERMEK İSTEMİYORUM"

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, KRT TV'ye yaptığı açıklamada, "Gazetecilik bize soru sorma mesleği olarak öğretildi. Ben sayın Bahçeli'ye doğrudan bir yanıt vermek istemiyorum. Görüntüler ortada. Benim yaptığım iş her zaman soru sormak" dedi.

"BENİM İÇİN ÜZÜCÜ OLAN İTME EYLEMİNİ YAPAN KİŞİNİN MİLLETVEKİLİ OLMASI"

Yazıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtme pozisyonunda ben refleks olarak geriye kaçtığım için olayın fiziki şiddeti benim açımdan çok etkin olmadı. Orada sorudan duyulan rahatsızlık net olarak görülüyor. Benim için üzücü olan nokta, asıl itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması; polis değil, korumalar değil. Böyle bir milletvekilinin kendine görev edinerek böyle bir tutum alması benim için üzücü oldu. Bir gazeteci olarak bir siyasi partinin liderinin açıklaması ilişkin kendisine yanıt verecek bir tutum olamaz. Gazeteciliğin temel görevinin soru sormak olarak tanımladım ben. MHP Grubu çıkışında birkaç haftadır Sinan Ateş cinayeti gündemde olmasına rağmen soru almıyoruz şeklinde bir tutum vardı."

NE OLDU?

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi.

Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu'nun "ajan provokatör edasıyla hareket ettiği" ve "yaptığının gazetecilik olmadığı" öne sürüldü.

RÖPORTAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Yazıcıoğlu'nun geçmişte bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle röportajının olduğu ortaya çıktı.

VOA Türkçe'de 7 Mayıs 2015 tarihinde "MHP Lideri Bahçeli'den Sert Mesajlar" başlığıyla yayımlanan haberde Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "AKP’de bundan sonra milliyetçi oyların kalacağına ihtimal vermiyorum. Milli Görüş’ten gömlek değişirdi, demokrat muhafazakar oldu. Şimdi de yozlaşmış bir muhafazakarlığı savunuyor" diyerek eleştiriyor. Röportajda ayrıca Bahçeli'nin Yazıcıoğlu'yla yan yana da bir fotoğrafının bulunduğu görülüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Görüntülerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet" diyerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

SİNAN ATEŞ

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti. Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı.