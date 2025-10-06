Bahçeli’nin, Sırrı Süreyya Önder açılımı ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Nefes
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açılım sürecini başlatması şaşırtırken, bu sefer de Soner Yalçın’ın Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan son kitabı “SOLCULAR” kitabında Bahçeli ile ilgili bir şaşırtan olay yer aldı. Bahçeli’nin Sırrı Süreyya Önder’e , Belçika üretimi Browning marka tabanca kabzesi üzerine altın kakma inisiyalle “SS” harflerini yazdırıp hediye ettiği ortaya çıktı.

2’İNCİ AÇILIM SÜRECİNİ BAŞLATTI

TBMM’de DEM sıralarına giderek açılım sürecinin ilk kıvılcımını başlatan Bahçeli, örgüt elebaşısını Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla 2’inci açılım sürecini başlatmıştı. Bahçeli’nin bu çıkışı ise siyasi camiada şok etkisi yaşattırmıştı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER AÇILIMI

Bahçeli’nin şaşırtan hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Soner Yalçın’ın Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan son kitabı “SOLCULAR”da yer alan Bahçeli’nin Sırrı Süreyya Önder açılımı dikkat çekti. Ünlü yazar Aytunç Erkin’in köşesine bu olayı taşıdı.

browling-tabanca-222.jpg

BAHÇELİ’NİN SIRRI’NIN FOTOĞRAFINI ELİYLE OKŞAMASI DA NİŞANE DEĞİL Mİ?”

Kitaptaki o bölümü paylaşan Erkin, şunları aktardı:

“Sırrı’nın başta Devlet Bahçeli olmak üzere diğer partiler ile iyi ilişkileri vardı. Kimseler bilmez yazayım: Devlet Bahçeli’nin üç koleksiyonu var: Otomobil, tesbih ve silah... Bahçeli, Belçika üretimi Browning marka tabanca kabzesi üzerine altın kakma inisiyalle “SS” harflerini yazdırıp Sırrı’ya hediye edecek kadar seviyordu. Sırrı vefat ettiğinde Meclis’teki anmada Bahçeli’nin Sırrı’nın fotoğrafını eliyle okşaması da nişane değil mi? Evet, birileri “milli çözüm sürecine” karşıydı ve bu sebeple Sırrı’nın Meclis’te olmasının önüne geçmek istiyordu!”

solcular.webp

