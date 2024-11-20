Bahçeli’nin son konuğu Ankara kulislerini salladı. Kimse bunu beklemiyordu

Son dönemde Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davet etmesiyle ve söylediği sözlerle Türkiye gündeminden düşmeyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşme yaptığı kişilerle de şaşırtmaya devam ediyor.

Devlet Bahçeli, eski adıyla Yeşil Sol Parti (DEM Parti), Barış ve Demokrasi Partisi, gibi Bahçeli’nin siyasi görüşüne ters partilerde görev almış Eski Milletvekili Ufuk Uras ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Uras, Bahçeli ile son dönemde ortaya koyduğu Perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

"BAHÇELİ İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Ufuk Uras, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim.”

Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim. — Ufuk Uras (@UfukUras) November 20, 2024

MEHMET UFUK URAS KİMDİR?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğru. Baba tarafı Sivas'ın Divriği ilçesinden, anne tarafı ise Balkan Savaşları döneminde Bulgaristan'ın Varna şehrinden göç etti.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Milletvekili seçilene kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yardımcı doçent doktor olarak görev yaptı.

1996 yılında ÖDP'nin kurucu genel başkanı oldu ve 5 dönem, 10 yıla yakın süre genel başkanlık yaptı. 2007 genel seçimlerine bağımsız aday olarak katıldı ve İstanbul 1. Bölge'den Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem üyeliğine seçildi. Bu tarihten sonra sırasıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyesi oldu.