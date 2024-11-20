Bahçeli’nin son konuğu Ankara kulislerini sallamıştı. Rasim Ozan tarihi buluşmanın detaylarını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Meclis açılışında DEM Parti heyetinin elini sıkması ve daha sonra PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunmasının yankıları devam ediyor.

Son olarak Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde eski milletvekili ve Ufuk Uras'ı kabul etti.

Uras, sosyal medya hesabından Bahçeli'ye teşekkür etti. AKP'ye yakın isim olan Rasim Ozan Kütahyalı da Uras ile görüşerek görüşme hakkında paylaşımda bulundu.

Bahçeli’nin son konuğu Ankara kulislerini salladı. Kimse bunu beklemiyordu

Kütahyalı, Bahçeli-Uras görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"Şimdi Ufuk Uras ile konuştuk…

Devlet Bahçeli-Ufuk Uras görüşmesi muhteşem bir verimlilik içinde geçmiş.

Devlet Bey, '60’lardan beri hep kavga ediyoruz hocam, artık bu kavgalar tamamen bitsin istiyorum' demiş. Tarihi bir söz bu.

Ufuk Uras, Devlet Bahçeli’nin barışı tesis etme noktasında çok samimi olduğunu müşahede ettiğini ifade ediyor.

"ÜLKÜCÜ SİYASETÇİ İLE BİR DEVRİMCİ SİYASETÇİNİN İLK BULUŞMASI..."

Bir ülkücü siyasetçi ile bir devrimci siyasetçinin MHP genel merkezinde ilk buluşmasıdır Bahçeli-Uras konuşması.

Bahçeli ve Uras o kadar güzel sohbet etmişler ki, Devlet Bey 'Hocam sizinle sohbet etmek ne güzel, sık sık görüşelim' demiş. Bu görüşme süreçleri devam etmeli.

"URAS; BAKIRHAN, DOĞAN VE TÜRK İLE DE KONUŞMUŞ"

Ufuk Uras bugün DEM başkanları Tuncer Bakırhan, Ayşegül Doğan ve Ahmet Türk ile de konuşmuş. O görüşmeleri de çok verimli geçmiş.

"URAS'IN ABDULLAH ÖCALAN İLE BİZZAT GÖRÜŞMESİ,,,"

Rasim Ozan olarak şunu ifade etmek istiyorum: Tam da şu aşamada DEVLET’in vereceği en doğru karar, Ufuk Uras’ın İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bizzat görüşmesi olacaktır.

Ufuk Uras-Abdullah Öcalan görüşmesi gamechanger/ oyun değiştirici bir hamle olacaktır."