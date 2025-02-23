Bahçeli'nin son sağlık durumu bilgisi Kılıçdaroğlu'ndan geldi

Kılıçdaroğlu, geçirdiği ciddi ameliyat sonrası dinlenme döneminde olan Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası "Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" bilgisini verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya spekülasyonları sürerken Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu verdi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ile görüşmesinden sonra söylediklerini ise gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş aktardı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" dediğini söyledi.

Bahçeli’nin de Kılıçdaroğlu’nun nezaketinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.



Bahçeli’ye “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına “Devlet Bey’in sesi iyi… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 22, 2025

Bahçeli dün de kendisini arayan gazeteci Nedim Şener'e geri dönerek bir görüşme yapmış, bu görüşmenin ardından Nedim Şener Bahçeli'nin sağlığına ilişkin “Ameliyattan önceki telefonla konuştuğumdan sesi çok daha iyiydi. Yani şaşırdım. Çünkü kalp ameliyatı sonrası makinelerde falan olurda konuşmaz sanıyordum” demişti.

BAHÇELİ NE AMELİYATI GEÇİRDİ?

4 Şubat'ta geçirdiği kalp ameliyatı sonrası bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki konutunda dinleniyor.