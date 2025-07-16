Bahçeli’nin söylediği kelimenin anlamı ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin "Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna verdiği "Ben ahrazım" cevabı, kamuoyunda merak uyandırdı.

Bahçeli’nin bu ifadeyi kullanmasından sonra sosyal medyada ve arama motorlarında "Ahraz ne demek?", "Ahraz kelimesinin anlamı nedir?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı

AHRAZ NE DEMEK? TDK’YA GÖRE ANLAMI NE?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre ahraz kelimesinin iki anlamı var.

Biri “Dilsiz kimse” diğeri ise “Sağır ve dilsiz kimse”

Günlük hayatta daha çok mecaz anlamında kullanılan bu kelime, kişinin konuşmamayı tercih ettiğini ifade etmek için de kullanılır. Devlet Bahçeli’nin açıklamasındaki gibi “Ben ahrazım” ifadesi, herhangi bir konuda yorum yapmayacağını ya da sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtmek amacıyla kullanıldı.

AHRAZ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Ahraz kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür. Osmanlı Türkçesi’nde de yer alan bu kelime, tarihsel süreçte Türkçeye yerleşmiş ve zamanla hem tıbbi hem de mecaz anlamda kullanımı yaygınlaşmıştır.

AHRAZ KELİMESİ GÜNLÜK DİLDE NASIL KULLANILIR?

Ahraz kelimesi çoğunlukla mecaz anlamda, “sessiz kalmayı seçen” ya da “konuşmak istemeyen” kişiler için kullanılır