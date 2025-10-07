Bahçeli'nin sözleri sonrası... Meclis'te skandal! DEM Grubu'nda Öcalan sloganları

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grup toplantısı Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, başkanlığında gerçekleşti.

Koçyiğit'in toplantıyı açtığı esnada salonda bulunanlar Kürtçe sloganlar attı. Sloganlardan biri ise terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik oldu. Salondakiler "Biji Serok Apo" ifadelerini kullandı.

"UMUT HAKKI" ÇAĞRISI

Koçyiğit, Öcalan hakkındaki 'umut hakkının uygulanması' taleplerini yenileyerek "Öcalan için umut hakkının derhal gündeme alınıp uygulanması, komisyonun İmralı'ya gitmesi ve ikinci aşamaya geçmek için iktidarın da adım atması için yürüdüler. Talebimiz Türkiye halklarının ve dünya halklarının talebidir" dedi.

BAHÇELİ "KOMİSYON ÖCALAN İLE GÖRÜŞMELİ" DEDİ

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında dikkat çeken bir çıkış daha yaptı.

Yeni çözüm süreci için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "Gerekirse komisyon İmralı'ya gitmeli bizzat görüşmelidir. Yüz yüze görüşme sağlanmalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve imzalanan mütabakata uyulmasını istemeli" dedi.

Koçyiğit'in ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hatimoğulları şunları söyledi:

"İktidarın açıkladığı doğru olmayan enflasyon rakamlarıyla, insafsız vergilerle ekonomik sorunlar daha da derinleşiyor ve bu halkın iktidara güveni kalmadı.

Muhalif belediye başkanlarını hapse atmaya, kayyum atamaya son verme, yerel demokrasiyi güçlendirme, yargı sopasının muhalefetin başında gezdirmekten vazgeçme gibi konularda acil adımlar atılmalı, yurttaşlar bunu beklemelidir.

Tülay Hatimoğulları

Demokratik toplum ve barış mücadelesinde 1 yılı geride bıraktık. Sayın Öcalan'ın çağrısının akabinde PKK fesih kararı açıkladı. Ardından 30 kişilik bir PKK'li grup silah yakma töreni gerçekleştirdi.

Toplum artık somut adımlar bekliyor. Süreçte güven azaltan gelişmelerden biri de ana muhalefet partisine ve belediyelerine dönük yargı operasyonlarıdır.

"KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLEMELİ"

Komisyonun kurulmasıyla bir eşik daha aşıldı. Artık siyasi ve hukuki eşik de açılmalı. Komisyon vakit kaybetmeksizin Öcalan'ı dinlemeli. Bunun için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bireysel inisiyatif almasını bekliyoruz. Sizlerin de en önemli talebi sayın Öcalan'ın özgür yaşama ve çalışma koşullarının oluşması. Öcalan'ın umut hakkı mutlaka tanınmalı.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

6-8 Ekim'i gerekçe göstererek Kobani Kumpas Davası açıldı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız davada yargılandı ve 100'lerce yıl ceza aldılar. AİHM'in 8 Temmuz'da Demirtaş için aldığı karar yarın kesinleşecek. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutsakları derhal tahliye edilmelidir.

"KOMİSYON GİTSİN ÖNERİLERİNİ ALSI"

Hatimoğulları, grup toplantısı çıkışında, Devlet Bahçeli'nin "Komisyon İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı" açıklamalarına yanıt verdi:

"Baş muhatap olarak Öcalan’la bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır. SDG'ye çağrı konusunu biz bilemeyiz, komisyon gitsin önerilerini alsın."

