Bahçeli'nin talebi reddedildi! PKK feshi sonrası ortalığı karıştıracak iddia

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istediği ancak bu talebe bir yanıt verilmediği öne sürüldü.

CEZAEVİ YÖNETİMİ BAHÇELİ'NİN TALEBİNE CEVAP VERMEDİ!

Medyascope'ten Ferit Aslan'ın iddiasına göre, Bahçeli’nin özel kalem müdürü tarafından bugün (12 Mayıs) öğle saatlerinde gerçekleştirilen başvuruya cezaevi yönetimi cevap vermedi.

Özel kalem müdürü, Demirtaş’ın avukatıyla iletişime geçerek telefon görüşmesinin koşullarının sağlanmasını istedi. Aynı saatlerde Edirne Cezaevi’ne gelen İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan da görüşme yapmak üzere içeri alındı. Girişte cezaevinin ikinci müdürü tarafından karşılanan Buldan, Bahçeli’nin talebinden haberdar olduğunu ifade etti ve konunun birinci müdüre iletilerek Adalet Bakanlığı üzerinden değerlendirilmesini istedi.

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEKİ GARDİYANLA TARTIŞTI İDDİASI

Fakat ne cezaevi müdüründen ne de yönetimden bir dönüş sağlanabildi. Demirtaş ve Buldan yaklaşık bir saat süren görüşmelerini tamamlamasının ardından da herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşme talebine yanıt verilmemesi sonrası Demirtaş, cezaevindeki başgardiyanla sert bir tartışma yaşadı.

İddiaya göre, Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nin birinci müdürü arasında daha önce de çeşitli gerginlikler yaşandığı ifade ediliyor. Demirtaş’ın, cezaevi müdürünün “barıştan rahatsız” bir tutum içinde olduğunu ifade ettiği ve bu sebeple görev tarzının gözden geçirilmesini talep ettiği belirtildi.

Görüşme talebinin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Bahçeli cephesinden de henüz kamuoyuna yansıyan bir değerlendirme bulunmuyor.