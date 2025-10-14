Tarihte ilk kez sağ bir partiden ‘alevi açılımı’ geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirdiği tarihi konuşmada cemevlerinin ibadethane sağlanması gerektiğinin altını çizerken, “Alevi-İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır” dedi. Ancak Bahçeli’nin ‘alevi açılımı’ iktidar medyasında manşetlere taşınmadı. Paragraf aralarında tarihi ‘alevi açılımı’na yer verdi.

BAHÇELİ’DEN TARİHİ ALEVİ AÇILIMI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yeni çağrıda bulundu. İlk kez sağ bir partiden ‘alevi açılımı’ geldi. “Cami ne kadar bizim ise, cemevi de bizimdir” diyen Bahçeli, “Cemevlerinin ibadethane olması engeli kalkmalı. Alevi-İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır” dedi.

İKTİDAR MEDYASI ALEVİ AÇILIMINI GÖRMEDİ

Bahçeli’nin tarihi konuşmasındaki bölüm ise Türkiye, Sabah, Hürriyet ve Yeni Şafak gibi iktidara yakın medyaların manşetlerindeki başlıklara ve spotlarda ‘alevi açılımı’ görünmedi. İktidar medyası alevi açılımını sadece ara paragraflarda yer verdi. Çoğu medya ise Özgür Özel ve Netanyahu kısmından haberi başlığa taşıdı.

ERDOĞAN’IN “ÇÜMBÜŞ EVİ” ÇIKIŞI AKILLARA GELDİ

“Alevi açılımı” sonrası akıllara Bahçeli’nin ittifak ortağı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde Karacaahmet’de Cemevi açma izni isteyen Alevi yurttaşlara hitaben, “Cemevi Cümbüş evi, ne izni!” demişti. Erdoğan, “Alevi kardeşlerim cemevine ibadethane diyorsa, benim itirazım olmaz. Ama şahsi görüşüm, böyle bir yasal statü İslamiyet'te bölünmeye sebep olur” ifadelerini de kullanmıştı.

İşte Bahçeli'nin tarihi çağrısını görmeyen iktidara yakın gazete manşetleri...

