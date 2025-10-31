Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen ne Anıtkabir'deki törene ne de akşamındaki resepsiyona katıldı. Bahçeli, kamuoyunda "İkinci açılım süreci" olarak bilinen sürecin mimarı olarak biliniyor.

​Öte yandan, resepsiyonda son dönemde adı tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile anılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yer alması dikkat çekti.

BAHÇELİ’NİN TEPKİSİ VE KULİSLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı bir görüşte bulunan Bahçeli’nin iktidar kadrolarına dair sarf ettiği "yeni paralel yapının sızmış" sözlerinin, kulislerde ittifakta çatırdamalara yol açtığı konuşuluyordu. Bahçeli'nin törenlere katılmama nedeni olarak da bu gerilimler gösterilmişti.

​Bahçeli’nin resepsiyona katılmaması parti tabanında da çeşitli yorumlara neden oldu. Nefes’ten Nuray Babacan’ın kulis bilgisine göre; açılım süreciyle ilgili devlette herhangi bir çalışma olmadığına dair kanaat ve AKP iktidarının yeni ittifaklar aradığı hissi, yaşanan tüm bu gelişmelerde etkili olduğu iddia edildi.

​YANDAŞLARDAN İTTİFAK YORUMLARI

​Bugün, iktidara yakın yayın organlarından da ittifakın geleceğine dair yorumlar geldi. İktidarın kamuoyu yapıcılarından Cem Küçük, "İttifaklar değişebilir" çıkışını yaptı. Küçük, şu ifadeleri kullandı:

​"Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bazı muhalefet liderleriyle geliştirdiği ilişki, Türk siyasetini ve mevcut sistemi ne kadar mantıklı okuduğunu gösteriyor. Olması da gereken bu değil midir zaten? İhtiyaçlar değiştikçe ittifaklar da değişebilir... Siyasetin en temel kurallarından biridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ise buna dair hiçbir emare, gösterge, umut ışığı yok..."

​Küçük’ün tersine bir görüş bildiren Abdulkadir Selvi ise "Bahçeli’nin tavrı önemli. AK Parti’nin ve Türkiye’nin Devlet Bahçeli’yi kaybetme lüksü yoktur. Siyasi istikrarın sürmesi açısından Cumhur İttifakı ortaklığı çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.