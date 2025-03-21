Bahçeli'nin uyarı mesajına Özel'den çarpıcı yanıt!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'nin uyarı mesajına Özel'den çarpıcı yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik tehdit gibi mesajı paylaşıldı. Özgür Özel'den cevap gecikmedi.

MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik emir niteliğinde mesaj verilmişti.

Bahçeli'nin mesajına da CHP'nin ana hesabından yanıt geldi.

MHP hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur."

CHP HESABINDAN BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ

CHP'nin sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." paylaşımı yapıldı.

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