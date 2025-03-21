Bahçeli'nin uyarı mesajına Özel'den çarpıcı yanıt!

MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik emir niteliğinde mesaj verilmişti.
Bahçeli'nin mesajına da CHP'nin ana hesabından yanıt geldi.
MHP hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur."
CHP HESABINDAN BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ
CHP'nin sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." paylaşımı yapıldı.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye:— CHP ???????? (@herkesicinCHP) March 21, 2025
Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.