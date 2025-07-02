Bahçeli’nin yaptığı şifreli konuşma çözüldü! Ne demek istediği ortaya çıktı

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Devlet Bahçeli’nin Meclis grup toplantısında terör örgütü PKK ile ilgili yaşanan süreç hakkında yaptığı açıklamayı yorumladı.

Bahçeli, Meclis grup toplantısında gerçekleştirdiği açıklamada sözde “barış süreci” hakkında, “bundan geriye dönüş yoktur, aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin “vahim ötesi bedel” açıklaması tartışma konusu oldu. Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Sözcü TV’de İpek Özbey’in “Karşı Karşıya” programında Bahçeli’nin sarf ettiği “vahim ötesi bedel” cümlesinin ne anlama geldiğini açıkladı.

Mütercimler, yaptığı değerlendirmede,

“ABD yeni Ortadoğu’yu oluşturmadaki bütün planlarını hayata geçiriyor. Bütün amaçlarına ulaşmada bir iki durakları kaldı. Suriye’de bir noktada Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelecek.

KANLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKAR

*Ortadoğu’nun geleceğinde kanlı savaşlar bitmeyecek. Şu anda en az zarara uğrayan ülke Türkiye.

*PKK aparat olarak yaşamayı sürdürürse Türkiye elindeki bütün askeri olanakları buraya sevk eder ve kanlı bir sonuç ortaya çıkar.”