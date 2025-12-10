MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde yapılan tutuklamalar ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulunmuştu.

Yıldız, “Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir. Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.

Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır” sözlerini sarf etmişti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP’li Feti Yıldız’ın tutuklamalar ile ilgili çıkışa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

BAHÇELİ VE FETİ YILDIZ'A RİCADA BULUNDU

Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan ricada bulunarak,

"Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim" ifadelerini kullandı.

"HUKUK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA VE İHYA ETMELİYİZ"

Arınç, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız’ın TBMM’deki son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik. Kendisinin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve MHP içerisinde önemli bir pozisyonda olması da konuşmalarının ehemmiyeti açısından ayrıca önemlidir.

Ankara Milletvekili dostum Yaşar Yıldırım’ın da bir konuşmasını dinledim. O da Sayın Bahçeli’yi “TBMM’de özgül ağırlığı olan tek kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim."

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞU İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ile ilgili, "Siyasi tutukluluk hiç olmamalı. Demirtaş için de demiştim. Esenyurt'tan başlayarak hepsi için yargılamalarda önce iddianame yazılır, suça mahkeme karar verir. Ondan sonra tutuklama ve benzeri hususlar değerlendirilir. Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması esas olmalı" demişti.

Öte yandan Arınç, İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin ise, "İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakkın, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir" ifadelerini kullanmıştı.