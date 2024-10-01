Bahçeli'ye CHP'den de sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da görülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin davayı takip eden gazetecilere ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) sert uyarılarda bulundu.

Bahçeli, “Ayağınızı denk alın” diyerek, “Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e de seslenerek, “İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir” dedi.

CHP’DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bahçeli’nin tehditlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bulut, “Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV’yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor” dedi. Bulut, “Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek!” ifadelerini kullandı.