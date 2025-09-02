Bahçeli'ye CHPli eski genel başkandan sürpriz ziyaret

CHP eski Genel Başkanlarından Hikmet Çetin' MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP resmi X hesabından yapılan duyuru ile kamuoyuna aktarıldı. Samimi pozlar verilen görüşmenin bir saat sürdüğü açıklandı.

TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı… pic.twitter.com/zWRne8Laod — MHP (@MHP_Bilgi) September 2, 2025

MHP'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"

HİKMET ÇETİN 'TEŞEKKÜR'E GİTMİŞ

CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Bahçeli ile olan görüşmesini nezaket ziyareti olarak gerçekleştiğini söylerken, görüşme esnasında Bahçeli’ye terörle ilgili başlanan sürece yönelik teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. Çetin katıldığı canlı yayında CHP ile MHP’nin geçmişte de koalisyon kurması durumunda o dönemde de terörün biteceğini ifade ederken şimdi de CHP ve MHP koalisyonunun başarılı olacağını düşünüyorum’ dedi.