Bahçeli'ye Diyarbakır'dan cevap verdi: Türk'ün, Kürt'ün Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğini savunacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Diyarbakır'da partimizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Dervişoğlu, "Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin kardeşliğini ve birlikte yaşama iradesini sonsuza kadar savunacağız! Türkiye’yi Lübnanlaştırmak, Suriyelileştirmek, Iraklaştırmak isteyen Büyük Ortadoğu Projesi’nin mahdumlarına Türkiye Cumhuriyeti’ni, devletimizi ve bu büyük milleti mahkum etmeyeceğiz. Binlerce metre yüksekteki dağlarda, binlerce kilometrelik sınırlarda PKK’ya karşı bu vatanı savunan, bu vatanın ve bu milletin birliğini savunmuş onca korucuya, aşirete PKK teröründen evinden, köyünden, canından olmuş binlerce Kürt’e mücadelemiz zail oldu dedirtmeyeceğiz. Onları, PKK ile ezmelerine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

