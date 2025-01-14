Bahçeli'ye en çok güvenen partiyi duyanlar şoke oldu! Ankara'nın en ünlü gazetecisi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Bahçeli'ye en çok güvenen partiyi duyanlar şoke oldu! Ankara'nın en ünlü gazetecisi açıkladı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, DEM’in en çok güvendiği siyasi liderin kim olduğunu bugünkü köşe yazısında açıkladı.

DEM Parti heyeti, Öcalan ziyareti sonrası siyasi partiler ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin, Hürriyet yazarı Hande Fırat, DEM’in en çok güvendiği siyasi liderin MHP Genel Başkanı Bahçeli olduğunu açıkladı.

DEM’İN EN ÇOK GÜVENDİĞİ SİYASİ LİDERİ AÇIKLADI

DEM’in ziyaretine ilişkin, siyasi parti temsilcilerin gözlemlerini, Hürriyet yazarı Hande Fırat, “Süreçte ilk aşama geride kaldı, ikinci aşamadan sonuç çıkar mı” başlıklı köşe yazısında dile getirdi. Erdoğan’ın uçağındaki gözdelerden biri olan Fırat, DEM’in en güvendiği siyasi lideri açıkladı. Fırat, “DEM’in en çok MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye güvendikleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının ise bizzat heyet tarafından merak edildiği belirtildi” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan, meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile açılım çağrıları başlamıştı. Bahçeli’nin son olarak DEM ile cani Öcalan İmralı’da görüşsün çağrısı ile yeni bir boyut kazanmıştı. DEM ise Bahçeli’nin çağrısı sonrası Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. DEM ile Öcalan geçtiğimiz günlerde İmralı’da görüşme yapmıştı.

DEM heyeti, ziyaret sonrasında pek çok siyasi parti ile görüşme gerçekleştirdi. Bunlardan biri ise Bahçeli ile yaşanmıştı.

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