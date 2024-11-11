Bahçeli’ye “evine dön” çağrısı

Yeniçağ TV’deki “Derin Siyaset” canlı yayınında konuk ettiğim Millî Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a umut hakkı önerisini konuştuk.

Soru: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı vaat edildi ne diyorsunuz?

Çayır: Öcalan'a af istiyorum diyen bir Devlet Bahçeli’yle karşı karşıyayız.

Diyoruz ki;

*Umut hakkı varsa şehit hakkı ne olacak?

*Vatan hakkı ne olacak?

*Bayrak hakkı ne olacak?

*Devletin hakkı ne olacak?

Tayyip Bey ve saygıdeğer Bahçeli af getirmek istiyorlar.

Devlet aklı da değil, devletin aklı da değil, milletin aklı da değil.

Kendisinin bütün inançlarını ve milliyetçilik iklimini yok edecek absürt açılım yaptı.

Devlet Bey çok tehlikeli bir iş yapıyor.

Soru: Nedir bu tehlike?

Çayır: Öcalan'ı ve PKK'yı Kürtlerin temsilcisi diye meşru zemine çekmesi, Kürtlere de Türklere de hakarettir.

Şu an ateşle oynuyor Devlet Bahçeli.

Devlet Bey'in de Türk Milliyetçilerini temsil ettiği söylenemez.

MHP’yi isimsiz kahramanlar marka hâle getirdi. Bizim akıtılan kanımız, 13 yıllık hapsimiz, idamlarımız var.

Soru: Devlet Bahçeli yok mu bu mücadele içinde?

Çayır: 51 yıldır Devlet Bey'i ne Mamak'ta gördüm ne hapiste gördüm ne mahkemede gördüm ne kavgada gördüm ne sokakta gördüm ne marş söylerken gördüm

Ülkücülük adına, Türk Milliyetçiliği adına herhangi bir eylemde veya aktif bir ortamda görmedim.

22 yıldır devlet diye karşınıza Erdoğan çıkıyor ve diyor ki, ‘beni halk seçti benim işime hâkim ne karışır?’

Erdoğan eliyle yürütülen PKK çözüm süreci filmi-1. 2’nci barış süreci filmine yardımcı oyuncu geldi, Devlet Bey.

Senaryoyu Erdoğan yazıyor. Film aynı, senaryo aynı. Sonuç da aynı olacak.

Kör bakmak buna denir.

Soru: Türkiye'de bölünmeye mi götürür?

Çayır: Kesinlikle, Amerika’nın istediği tek bir şey var. İkinci bir bayrak olsun. Küçük bir terörist devlet olsun, yeni anayasada yer alsın, bu iş çözülsün.

Soru: Yeni anayasa ile yeni bir devlet mi?

Çayır: Evet ama bir terör devletini bu ülke kabul etmekle kendini yok sayar.

Soru: Öcalan’a af devletin bekası için büyük bir tehdit mi?

Çayır: Türkiye'nin, bölünmez bütünlüğüne yönelik çok büyük bir tehdit. Buna aracılık eden Devlet Bey’i kınıyorum.

Bahçeli aklını başına alsın. Şu an yanılgıdadır ve büyük bir açmazdadır.

Türk milliyetçilerini ve Türk milletini üzmeye devam etmesin.

Eğer böyle bir şeye de inanıyorsa, çekilmek de bir erdemdir.

Soru: Çağrı mı yapıyorsunuz Sayın Bahçeli’ye?

Çayır: Evinize gidin. Evet evinize gidin. Vallahi gidin. En büyük hizmeti yapmış olursunuz.

Devlet Bey, ‘gel Meclis’te konuş’ derken, bilinçli şekilde gel milletvekili ol DEM’in başına geç, siyasi bir kişilik ol seni affedeceğiz, seni bundan sonra sorumlu tutmayacağız demektir.

Öcalan'ı çağıran herhâlde Cemil Bayık'ı, Karayılan’ı çağırmayacak değil. Hep beraber gelirler.

Şu anda gerçekten Devlet Bey ateşle oynuyor.

Teröristler başka konuşabilir ama Kürtlerin böyle bir talebi yok.

Türkiye’de insanlık ve insanca yaşama sorunu olabilir.

Adalet problemi varsa yoksulluk varsa, Kürt için de var, Türk için de var.

Siyasette Kürt de çıkar, Türk de çıkar, Çerkes de çıkar. Bir engelleme söz konusu değil.

Kurtarıcı olarak bir Erdoğan'ı öne süreceksiniz. Bu, tam aymazlık. Yılların partisi, daha dün kurulmuş bir partinin genel başkanını kurtarıcı ilan ediyor. Bir dönem daha olmazsa olmazmış. Niye olmasın?

Yüzyılın liderinden bahsediyor. Bir kişinin istikbali için anayasa değişirse, burası devlet değil, burası kabile olur.

Devlet Bey, parti genel başkanı ne demektir? Ben size bu ülkeyi çok iyi yöneteceğinizi ilan ediyorum. Ben varım demektir

Sen bu ülkeyi, yönetmeyecek misin? İddian var mı, yok mu?