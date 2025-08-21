"Bahçeli'ye had bildiriyorlar" Özgür Özel ifşa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında tutuklanan ve Silivri'de tutulan Ekrem İmamoğlu ve diğer isimleri ziyaret etti. Özel, yaptığı ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

“Bugün yapılan cezalandırma değil, ön infaz. Mussolini'nin yaptığı gibi…” diyen Özel, “Ak Toroslar çetesi için zor günler başladı, hadi iddianameyi yazın da görelim. Bir ay içinde insan içine çıkamayacaksınız diyorlardı, hala buradayız, hala mitingler yapıyoruz, onbinler yüzbinler geliyor. İftiranameler ayaklarına dolandı” dedi.

"BAHÇELİ'YE HAD BİLDİRİYOR"

Suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz'ı hatırlatan Özel, "AK Toroslar çetesi dağıtılmadıkça kendi gücünü takdim etme için 'iddianameyi yaz diyen' Devlet Bahçeli'ye had bildiriyor. 'İddianameyi yaz diyen' yakın arkadaşı Selahattin beyi alıyor içeriye koruyor. Sabah gazetesine bu manşetleri kim attırıyor?" ifadelerini kullandı.

"AK TOROSLAR ÇETESİNE MEYDAN OKUYORUM"

"AK Toroslar çetesine meydan okuyorum" diyen Özel, "En son artık aileler saldırdıkları yetmezmiş gibi aileleri buraya getiren şoförlere bile musallat oldular. Bu zulmün sonu gelecek. Buradan Ak Toroslar çetesine meydan okuyoruz. Hadi yaz bakalım şimdi o iddianameyi. İtirafçılar birbirine girmişken yaz bakalım o iddianameyi. İtirafçıların yandaş avukat baskısıyla yaptığı bütün ilişki ağları teker teker deşifre oluyorken HSK'den fazlası elimizde varken ve o birer birer görevlendirdiğiniz avukatların usulsülükleri ortadayken yaz bakalım iddianameyi önünden arkasından ne çıkacak" sözlerini sarf etti.

“EV HAPSİNDE TUTTUKLARI İSTANBUL'DA RESTORANLARDA FİNK ATIYOR”

Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet'i içeri. Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet'e tutuklama, bir Mücahit'e işlem başlatma neden? Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK'ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler?"