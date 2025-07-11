Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye’de silah bırakma ve tasfiye sürecine ilişkin atılan ilk somut adımın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla aradığını duyurdu.

Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Ufuk Karcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına göre Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda başlatılan sürece olan desteğini dile getirerek, sürecin başlatılmasındaki öncü rolü nedeniyle Bahçeli’yi tebrik etti ve teşekkürlerini iletti.

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Bahçeli'nin de Davutoğlu’na verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

Karcı, açıklamasında, "Milletimizin huzur ve birlik içinde yaşayacağı bir Türkiye için atılan her adımın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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