Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!

Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak sürece katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ufuk Karcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına göre Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda başlatılan sürece olan desteğini dile getirerek, sürecin başlatılmasındaki öncü rolü nedeniyle Bahçeli’yi tebrik etti ve teşekkürlerini iletti.

Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü!

Bahçeli'nin de Davutoğlu’na verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

Karcı, açıklamasında, "Milletimizin huzur ve birlik içinde yaşayacağı bir Türkiye için atılan her adımın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.