Bahçeli'ye 'Öcalan' tebriği! Erdoğan neler söyledi?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışında DEM milletvekilleriyle tokalaşması, kamuoyunda çözüm süreci tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Tartışmalar sürerken Bahçeli, PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili olarak, "Gelsin Meclis'te konuşsun" şeklinde dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Bahçeli, ayrıca Öcalan’ın "umut hakkı"ndan yararlanması gerektiğini de ifade etti.

Bahçeli’nin bu açıklamalarını, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dışında yaptığı öne sürülmüştü. Ancak iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesine göre, Erdoğan'ın Bahçeli'yi bu çıkışı nedeniyle tebrik ettiği iddia edildi.

"ÇIKIŞIN BAHÇELİ TARAFINDAN YAPILMASI KIYMETLİ"

Cumhur İttifakı içinde 'terörsüz Türkiye' için tam bir mutabakat olduğunu ifade eden AKP kaynakları şöyle konuştu:

“Bugüne kadar ne zaman bu konularda bir tartışma olsa, ‘MHP izin vermez, AK Parti adım atamaz’ şeklinde kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyordu. O sebeple bu çıkışın Sayın Bahçeli tarafından yapılmış olması, bizim açımızdan çok kıymetli.

Hiç konuşmayanlar bile artık bu mesele hakkında konuşmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde, DEM Parti, İmralı, Kandil ve diğer unsurların pozisyonu tam olarak ortaya çıkar. ABD veya İsrail ile yol yürümeye devam edecekler mi görülecek. Türkiye, burada ‘siyonist plana Kürtleri kurban etmem’ diyor ve Kürt vatandaşlarımızı sömürenlere de bir fırsat veriyor."