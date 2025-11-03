Aziz İhsan Aktaş davasından tutuklu olarak bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yurt dışı çıkış yasağı kapsamında serbest bırakıldığı 'Kent uzlaşısı' davası bugün görüldü.

2'nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz grup toplantısında “Ahmet Türk ve Ahmet Özer görevlerine iade edilmeli” çağrısında bulunmuştu. Ancak Bahçeli'nin çağrısına rağmen Özer için bugün görülen davada karar çıkmadı.

MÜTALAA AÇIKLANDI: 7,5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla açılan davada 3. duruşmada savcısı esas hakkındaki mütalaasını da açıkladı.

Savcı Ahmet Özer’in TCK 314/2 maddesi ile TMK’nın 5/1 maddesi uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ahmet Özer mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi. Özer’in avukatları da mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talep edildi.

DAVA ERTELENDİ

Dava 23 Ocak 2026 yılına ertelendi.