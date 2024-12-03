Bahçeli’ye yakın isim Mümtazer Türköne'den tepki çeken Öcalan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakınlığı ile bilinen FETÖ'den hüküm giyen gazeteci Mümtazer Türköne'den tepki çeken bir 'Öcalan' açıklaması geldi. Türköne, "Birkaç ay içinde Abdullah Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum" dedi.

BAHÇELİ ÖCALAN’I MECLİSE DAVET ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelerek, PKK'nın lağvedildiğini açıklaması teklifi ve bunun sağlanabilmesine ilişkin çıkışı siyasette büyük gündem oluşturmuştu. Bahçeli tepkiler sonrası geri adım atmayarak sözünü yinelemişti.

TÜRKÖNE: SERBEST KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Devlet Bahçeli’nin ‘Tanırım’ diyerek savunduğu Mümtazer Türköne, önümüzdeki birkaç ay içinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest kalacağını iddia etti. Medyascope’da konuşan Mümtazer Türköne “Birkaç ay içinde Abdullah Öcalan’ın serbest kalacağını düşünüyorum. Tablonun bütününde karşımıza çıkan manzara çok açık ve böyle bir manzaranın detaylarıyla uğraşıyoruz." dedi.

ÖCALAN İÇİN TÜRKÖNE ‘APO’YA PAŞA RÜTBESİ VERİLEBİLİR’ DEMİŞTİ

2007 yılında Habertürk gazetesindeki bir söyleşisinde Türköne, “Diyarbakır’ın adı Amed (PKK jargonunda Diyarbakır’a verilen ad) olabilir.” demişti. Öcalan için ise Türköne, 2009 yılında Zaman gazetesinde yayımlanan yazısında Osmanlı’nın isyan bastırmak için affettiği elebaşılarını “başıbozuk paşası” olarak sürüp, maaş bağladığını savunmuştu. Abdullah Öcalan için de benzer bir formül uygulanmasını öneren Türköne, “Osmanlı gibi büyük düşünülmesini öneriyorum. Yani Apo’ya paşa rütbesi verilebilir. Osmanlı mantığıyla yaklaşırsanız, Bodrum Türkbükü’ne gönderilmesini öneriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

MÜMTAZER TÜRKÖNE KİMDİR?

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden öğrenimini bitirdi. Aynı fakültede 1986'da yüksek lisans, 1990'da doktorasını yaptı. 1993 yılında doçent oldu. 1980 öncesinde milliyetçi görüşleriyle tanınan Türköne, Zaman gazetesinde köşe yazarlığında bulunmuştu.

FETÖ'den tutuklanan ve yaklaşık 7 yıldır cezaevinde bulunan eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne tahliye edilmişti. Türköne’nin tahliye edilmesinde Bahçeli’nin, FETÖ sanığı Mümtazer Türköne ile ilgili “Mümtazer Türköne’yi tanırım. Mümtazer Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir” yorumu önemli etken olmuştu.