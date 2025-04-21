Bahçeli’ye yakın isimden erken seçim senaryosu: Erdoğan süreci baltalayacak...

Türkiye'de ekonomik sorunlar ve siyaset sahnesindeki gelişmeler nedeni ile erken seçim gündemi yer bulmaya devam ediyor.

Muhalefet, sandığı göstererek iktidara çağrı yaparken AKP seçimlerin 2027'de yapılmasını öngörüyor.

Öte yandan siyasete damga vuran ve "yeni çözüm süreci" olarak da adlandırılan İmralı görüşmelerinin seçmendeki etkisi de gözlemleniyor.

ERKEN SEÇİM SENARYOSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen akademisyen yazar Mümtaz'er Türköne, sürece ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Türköne, "Devlet Bahçeli için bugün işin ana damarı çözüm süreci. Bahçeli çözüm sürecinde ısrarlı, tavizsiz bir şekilde ısrar ediyor ve bu süreci aksatacak her şeye karşı tavır alıyor" dedi.

Ancak Türköne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çözüm süreci"nde farklı bir yol izleyeceğine dikkat çekti. Türköne, "Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, Bahçeli de bunun üzerine Türkiye’yi erken seçime götürecek çünkü sürecin hukuka dönmeden başarılı olma şansı yok" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ SERBEST BIRAKILMASINDA ETKİLİ OLMUŞTU

2016’da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Türköne, 2020’de Devlet Bahçeli'nin "Pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" açıklamasının ardından serbest bırakıldı.

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