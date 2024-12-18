Bahçeli’ye yapılan son ziyaret çok konuşulacak! Kimse bu ziyareti beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli’ye yapılan son ziyaret çok konuşulacak! Kimse bu ziyareti beklemiyordu

Suriye Milli Ordusu komutanları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. görüşmeyle ilgili MHP'den açıklama geldi.

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyareti, MHP’nin sosyal medya hesabı paylaştı.

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MHP PAYLAŞTI

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.

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