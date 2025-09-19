Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! Emekli albayın ifadesi ortaya çıktı. Söyledikleri gündem oldu

İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları bebek katili Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın silah bırakması ve Meclis'te birçok partiden temsilcinin katılımıyla kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımları sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla gözaltı kararı verilmiş, Özeller'in Ordu Adliyesi’ne giderek teslim olması dikkat çekmişti.

ÖZELLER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Özeller'in İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özeller ifadesinde, 28 yıl TSK’da görev yaptığını belirterek paylaşımlarında hakaret ya da suçlayıcı bir söylem olmadığını söyledi.

"KANIMA DOKUNDU"

Sözcü'nün haberine göre Özeller'in kendini savunurken iktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili " 'PKK' başının Meclis’e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır." ifadeleri dikkat çekti.

Emekli Albay Orkun Özeller'in dikkat çeken ifadesi şöyle

"28 yıl TSK’ da görev yaptım ve bu görev süremin tamamı 'PKK' ile mücadeleyle geçti. Girmediğim çatışma kalmadı, kucağımda şehit verdim, arkadaşlarım gazi oldu. Ben icra ettiğim tüm görevleri, devletimin vermiş olduğu emir, görev ve sorumluluklar doğrultusunda yerine getirdim. Bugün kucağımda şehit verdiğim arkadaşlarımın evlatlarına karı sorumluluk hisseden bir Türk askeriyim.

"HER TÜRK EVLADI GİBİ..."

Başlatılan süreç ile 'PKK' başının Meclis’e davet edilmesi, kendisine kurucu önder denilmesi ve bu bebek katilinin sanki tüm Kürt kökenli vatandaşlarımızın lideriymiş gibi gösterilmesi onun meşru zemine çekilmesi hak verirsiniz ki her Türk evladı gibi benim de kanıma dokunup canımı yakmıştır.

"BENDE DE ÖFKE VE ADETA NEFRET UYANDIRDI"

Bu gelişmeler pek çok vatandaşımızda olduğu gibi bende de öfke ve adeta nefret uyandırmıştır. Abdullah Öcalan’a karşı. Dolayısıyla yapmış olduğum paylaşımlarda tamamıyla Abdullah Öcalan’a yönelik hakaretler, terörist başı sevicilerini rahatsız eden söylemler olarak yaptım ve bu şekilde anlaşıldığımı değerlendiriyorum.

Paylaşımlarımda hakaret, suçlayıcı ve şahıslara yönelik söylemler yoktur. Paylaşımlarım ifade özgürlüğü kapsamındadır. Son sözüm. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

CHP'li tutuklu başkandan dikkat çeken mektup! Öyle olaylar anlattı ki...