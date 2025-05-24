Bahçeli'yi Erdoğan'dan bile daha çok merak eden 2 isim! Kimse bunu tahmin etmiyordu... 'Serok Ahmet' açıkladı

Ünlü gazeteci Yıldıray Okur, geçen hafta Kerkük, Musul, Telafer, Süleymaniye, Erbil’i ziyaret eden Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Kubat Talabani ve Türkmen ve Arap liderlerle görüşen eski Başbakan, Bahçeli’nin ‘Serok Ahmet’ dediği ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşiyi Serbestiyet’te aktardı.

Okur’un sorularını yanıtlayan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan acılımı’ sürecine dair Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Davutoğlu, Bahçeli’yi Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani’nin çok merak ettiğini söylerken o bölümü şu şekilde aktardı:

DAVUTOĞLU: SÜRECİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINA BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORLAR

“KDP tarafı yani hem Mesut Barzani hem de Neçirvan Barzani sürecin bir an önce tamamlanmasına büyük önem atfediyorlar ve heyecan duyuyorlar. Hissediyorsunuz. Böyle bir şey bu sorun çözülürse çok mutlu olacaklar. Ama anlamaya çalışıyorlar. 2013 ile bugünkü arasında karşılaştırma yapıyorlar. “Siz onu da yaşadınız, bunu da yaşadınız. Bunun şansı ne?” diye soruyorlar. Kendilerine bugün ilgili tarafların en uç kesimlerinin bile görüşüyor olmasının ve Suriye’de Türkiye’ye müzahir bir yönetim olmasının 2013’e kıyasla yeni olumlu unsurlar olduğunu söyledim. Ülke içinde ve bölgedeki bu olumlu iklimin oluşturduğu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladım.

“BAHÇELİ’Yİ GERÇEKTEN MERAK EDİYORLAR”

Bahçeli’yi gerçekten merak ediyorlar Bahçeli’nin kararlığını anlattım, memnun oldular. “Biz Bahçeli’nin sağlığına dua ediyoruz” dediler. Dohuk’a gitmiştim Kasım ayında. Dönüşte sayın Bahçeli’ye yazdığım mektupta kendisine Kuzey Irak’taki bu ilgiden bahsederek mümkün olsa da bu bölgeye gelmesini tavsiye etmiştim. Ama tabii şimdi sağlığı müsait değil.”