Bahçeli’yi kendi gazetesi yalanladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ‘asılmalı’ dediği teröristbaşı Öcalan’ı meclise davet edip, ‘kurucu önder’ dediği yeni bir süreç başladı. Bahçeli dünde katıldığı bir programda bebek katili için ‘kurucu önder’ demişti. Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ söylemine MHP’nin yayın organı Türkgün yer vermeyerek doğrusunu yazdı. Türkgün, bebek katilini ‘Bölücü terör örgütü elebaşısı’ olarak tanımladı.

DEM Parti’nin kapatılması için bir zamanlar çıkışta bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, silah bıraktığını açıklasın çıkışıyla yeni süreci başlatmıştı. Bu süreç son olarak terör örgütü PKK’nın feshi ile devam ediyor.

BAHÇELİ’NİN BEBEK KATİLİNİE “KURUCU ÖNDER” DEMESİ

Bahçeli’nin süreç devam ederken eski zamanda ip atarak idam edilmesini istediği teröristbaşı Öcalan’a ‘kurucu önder’ demesi dikkat çekmişti. Bahçeli’nin dün Alparslan Türkeş’in mezarlık ziyaretinde ‘kurucu önder’ söylemini tekrarlanmasına Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’ten “Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!” diyerek tepki göstermişti.

TÜRKGÜN GERÇEĞİ YAZDI

Türkgün ise Bahçeli’nin dünkü konuşmasında teröristbaşına ‘kurucu önder’ dediği bölüme yer vermediği görüldü. Türgün, manşetinde bebek katilini ‘Bölücü terör örgütü elebaşısı’ olarak tanımlayarak olması gereken gerçeği yazdı.