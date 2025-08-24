Bahçeli'yi sinirden delirten olay! Ankara kulisleri çalkalanıyor. Cumhur İttifakı'nda çatlak

Gazeteci Sedat Bozkurt, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin ‘açılım süreci’ndeki hıza ayak uyduramaması konusunda yakındığını iddia etti.

Bozkurt, kısadalga.net adresinde kaleme aldığı köşe yazısının ‘Bahçeli gerçekten kızgın’ başlıklı bölümünde dikkat çeken kulisler paylaştı.

“İŞTE KAPIYI SONUNA KADAR AÇTIM…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yeni ‘açılım süreci’ konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin ‘hıza’ ayak uyduramadığı için sitemde bulunduğunu ileri süren Sedat Bozkurt, çarpıcı ifadeler kullandı.

"Terörsüz Türkiye’ sürecine Devlet Bahçeli çok hızlı girdi. Erdoğan ile AKP halen bu hıza ayak uydurmuş değil. Erdoğan meseleyi TBMM’ye ve Numan Kurtulmuş’un sırtına yükleyerek olabildiğince partisinden de uzak tutmaya çalışıyor. Muhtemelen bir risk gördüğü içindir” diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

“Bahçeli ziyaretine gelenlerle yaptığı sohbette bu durumdan yakınıyor ve kızgın olduğunu da hissettiriyor. Öcalan’a umut hakkı verilmesini dillendirdiği grup toplantısı sonrasında odasında bulunan yakın çalışma arkadaşlarına, ‘DEM ile AKP’nin yakınlaşmasına engel olarak hep bizi gösteriyorlardı, işte kapıyı sonuna kadar açtım, artık hiçbir engelleri yok ne yapacaklarsa yapsınlar’ demiş. Çok kafa karıştırıcı bir açıklama, tam Bahçeli açıklaması yani.”

“SERT TEPKİLERE ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYOR…”

MHP liderinin, terörsüz Türkiye meselesi nedeniyle parti tabanının nabzını da tuttuğunu aktaran gazeteci, “Genç MHP’li ve ülkücülerin sürece çok sert karşı çıktıklarının da farkında. Buna önlem almaya çalışıyor” diye ekledi.

“AMAÇ KOMİSYONUN MOTİVASYONUNU GÜÇLENDİRMEK…”

MHP kanadından gelen yargı ile ilgili yapılan son açıklamalara bakıldığında ise partinin ‘bağımsız yargı, hatta hukuk devleti’ istediği gibi bir sonucun ortaya çıktığını ancak buradaki niyetin “TBMM’deki komisyonun motivasyonunu güçlendirmek” olduğunu savunan Sedat Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bahçeli 28 yıldır MHP’nin Genel Başkanı. Ve bu 28 yılın 26 yılında partisinin aldığı oy ile sahip olduğu gücü aşan bir biçimde Türkiye’nin yörüngesini değiştirdi, yeni rotalar oluşturdu. Meseleye böyle bakmakta yarar var.”