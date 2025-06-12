Bahçesaray'da çaya düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bahçesaray'da çaya düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Müküs Çayı'na düşen 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 saatlerinde ilçeye bağlı İslam Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile gezdiği sıra dengesini kaybeden 16 yaşındaki S.K. isimli kız çocuğu çaya düştü.

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Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çayın derin ve soğuk suyuna girerek kız çocuğunu aradı. Yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışma sonucu kız çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. S.K., otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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