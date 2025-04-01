Bahçeşehir Koleji EuroCup’ta final için sahaya çıkacak

BKT EuroCup'taki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, yarı final üçüncü ve son maçında yarın İspanya'nın Gran Canaria takımını konuk edecek. 1-1'lik eşitliğin bulunduğu seride son maçı kazanan takım adını finale yazdıracak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 1-1 eşitlik bulunuyor. İstanbul'da oynanan yarı final serisinin ilk maçı Bahçeşehir Koleji'nin 74-66 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya'da yapılan serinin ikinci mücadelesini ise Gran Canaria bitime 1 saniye kala bulduğu sayılarla 69-68 kazandı.

Son saniyede kaybedilen ve yarı final serisi uzatmaya giden eşleşmenin 3'üncü maçına sıkı hazırlanan Bahçeşehir Koleji bu kez hata yapmak istemiyor. Başantrenör Radonjic Kanarya Adalarındaki maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk 20 dakika kötü performans sergiledik. İkinci yarıda son pozisyon dışında çok iyi savunma yaptık. Seri 1-1'e geldi. Elimizden geleni yapıp 3'üncü maçı kazanmaya çalışacağız. Onlara karşı bir iyi oyun daha sergileyerek kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul'daki ilk maçın son periyoduna damga vuran Marko Simonovic ise "Şu an finali değil önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Adım adım gitmek lazım. Bence kazanmak için en önemli adım, adım adım bakmak. Şu an şampiyonluğu değil önümüzdeki maçı düşünerek hareket etmek istiyoruz. Onların iyi olduğu alanlara göre hazırlandık. Bunu yarın en güzel şekilde göstermek istiyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji, finale yükselmesi halinde organizasyonda bu başarıyı elde eden 5'inci Türk takımı olacak. BKT Avrupa Kupası'nda Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Bursaspor finale yükselmişti. Galatasaray ile Darüşşafaka şampiyonluk ipini göğüslerken, Türk Telekom ve Bursaspor ise ikincilikle yetinmişti.

Organizasyonda Valencia (İspanya) ile Hapoel'in (İsrail) karşı karşıya geldiği diğer yarı final serisinde de 1-1 eşitlik bulunuyor. Yarın İspanya'da oynanacak son maçı kazanacak takım, finale çıkacak.