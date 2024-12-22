Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko: 70-82

FENERBAHÇE BEKO, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NI 82-70 YENEREK 10. GALİBİYETİNİ ALDI

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında, Euroleague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 82-70 yenerek ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE, MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR ÜSTÜN

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek Bahçeşehir Koleji'ni 82-70'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, her periyotta rakibine üstünlük kurarak rahat bir galibiyet aldı.

PERİYOTLARIN SKORU:

Periyot: Bahçeşehir Koleji 16-23 Fenerbahçe Beko

Devre: Bahçeşehir Koleji 34-44 Fenerbahçe Beko Periyot: Bahçeşehir Koleji 49-63 Fenerbahçe Beko

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NİN GÖRÜLÜR OYNADIĞI İSİMLER

Bahçeşehir Koleji'nde Bouteille 23, Odiase 13 ve Massinburg 9 sayıyla öne çıkarken, Fenerbahçe Beko'da ise Sertaç Şanlı 16, Guduric 14 ve Melih Mahmutoğlu 9 sayılık katkı sağladı.

MAÇIN DETAYLARI

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Mesut Öztürk

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Süper Lig’deki 10. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise zorlu maçta 70-82'lik skorla mağlup oldu.