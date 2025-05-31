Bahçeşehir'den tarihi galibiyet: Düğüm Bursa'da çözülecek

Bahçeşehir ile Tofaş, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 75-65 kazanan Bahçeşehir serilerde durumu 1-1’e getirdi.

Karşılaşmada ilk çeyreği Tofaş, 20-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte Bahçeşihir’in oyuna ağırlığını koymasıyla fark 2 sayıya kadar düştü ve devreye 38-36 Tofaş’ın üstünlüğü ile gidildi.

İlk çeyreği 28-20 ile önde kapatan Anadolu Efes 51-33 ile soyunma odasına da üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğü eline alan Bahçeşehir, 3. çeyreği 53-50 önde kapattığı maçta 75-65 galip geldi.

Serinin 3. ve son maçı 2 Haziran’da Tofaş’ın ev sahipliğinde oynanacak ve kazanan takım yarı finale yükselecek.