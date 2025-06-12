Bahçeşehir yeni koçunu duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Bahçeşehir yeni koçunu duyurdu

Dejan Radonjic ile yollarını ayıran Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Marco Barac getirildi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Sırp Marco Barac'ın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden KK Mega Basket takımında başantrenörlük görevini yürüten Marco Barac ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Marco Barac." ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji, dün başantrenör Dejan Radonjic ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

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