Bahçesine girdi göz göze gelince çığlığı bastı. Yaşlı köylü kaçacak delik aradı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğada aç kalan ayılar, ilçe merkezinde ev ve bahçelere dadandı. Ayı tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten ilçe sakinleri ayıları yetkili mercilere şikâyet etti.

Bu sene ikliminde kurak gitmesiyle dağlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları insanlar için tehlikeli boyuta ulaştı. Kemaliye ilçesinde aç kalan anne ve iki yavru ayı gündüz vakti ilçe merkezine geldi. Ev ve bahçelere dadanan ayı ailesi arı kovanları ve sebzeleri talan ederken insanların da can güvenliğini tehlikeye soktu.

Kemaliye’nin Naip Mahallesinde oturan Alaattin Eyüpoğlu, öğle saatlerinde evine gittiğinde bahçe kapısının kırık olduğunu fark etti. İçeri adımını atan Eyüpoğlu anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı. Bir anda neye uğradığına şaşıran Eyüpoğlu dışarı kaçarken ayılar da bahçeden aşağı Fırat Nehrine doğru kaçmaya başladı.

"AYILARI ŞİKAYET ETTİ"

Yaşadığı olay üzerine Kemaliye Kaymakamlığına dilekçe verip ayıları şikâyet ettiğini kaydeden Alaattin Eyüpoğlu, ayıların arı kovanları ve ilçede özellikle fasulye ekili bahçelere zarar verdiklerini belirtti.

Ayıların açlıktan insanların can güvenliği için tehlike oluşturduğunu ifade eden Alaattin Eyüpoğlu şöyle konuştu:

"Bu sene kuraklık nedeniyle vahşi hayvanlar ilçe merkezine inmeye başladılar. Maalesef açlıktan Fırat’ı geçip Kemaliye’deki bahçelere, tenha evlerin ahırlarına giriyorlar. Benim bahçeme, evime de girdiler. Geldiğimde bir anda karşı karşıya kaldık. Arı kovanlarına, ekili araziye tamamen zarar vermişler. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ne yapabiliriz. Ayıları yetkililere şikâyet ediyorum. Kaymakamlığa da dilekçe verdim. Bizim can güvenliğimiz yok."