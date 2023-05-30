Bahçesine giren ayıya söyledikleri güldürdü. Evinin penceresinden söylediklerini ayı can kulağı ile dinledi

DHA’da yer alan bilgilere göre, Kastamonu Cide ilçesindeki Gideros Koyu'nda bir boz ayı, bahçelere dadandı.

Yaklaşık 1 aydır görülen bozayıya vatandaşlar 'Ahmet' ismini taktı.

“AHMET GEL OĞLUM FASULYELERDEN DE YE”

Bir kişi, bahçesindeki sebzeleri yiyen bozayıyı, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Videoda ayıya seslenen vatandaş, "Ahmet gel oğlum. Fasulyelerden de ye. Güzel, pahalı onlar" dedi.

“GİDEROS’TA KOYA KADAR İNİYOR”

Kalafat Mahallesi Muhtarı Seral Gün, ayının insanları korkuttuğunu belirterek, "Ayı yerleşim yerlerine kadar gelip bahçelere giriyor. Bazen Gideros'ta koya kadar iniyor. Bu durum ilgi ile karşılansa da insanların korkmasına neden oluyor. Durumu Milli Parklar'a bildirdik. Kısa sürede önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.