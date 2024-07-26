Bahçeye tavuk girdi diye dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Kelkit'te meydana gelen olayda cinnet getiren şahıs, silahla 3 kişiyi vurdu. Vurulanlardan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alacat köyünde gerçekleşen olayda cinnet getiren Ü.Y., akrabaları 54 yaşındaki Nurten Yapıcıoğlu 25 yaşındaki Ali Yapıcıoğlu ve 22 yaşındaki Kadir Yapıcıoğlu'nu silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun oracıkta yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Duru kötü olan Ali Yapıcıoğlu da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.