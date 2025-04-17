Bahis çılgınlığı golfü de zehirliyor

İngiltere ve İrlanda’daki milyonlarca amatör golfçü, 2020 yılında devreye giren Dünya Handikap Sistemi (WHS) hakkında bilgilendirilmeye başlandı. Bu sistemin amacı, golfü daha kapsayıcı hale getirmek ve tüm oyunculara adil bir oyun ortamı sunmaktı. Ancak sistemin istismara açık olması, amatör turnuvalarda ciddi sorunlara yol açıyor.

R&A yöneticilerinden Grant Moir, BBC Sport’a verdiği röportajda, bazı oyuncuların sistemdeki açıkları kullanarak handikaplarını bilinçli olarak düşük gösterdiğini ifade etti. Moir, “Kuralları bilerek ihlal edenler açıkça hile yapıyor” diyerek durumu net bir şekilde tanımladı.

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SİSTEM NEDEN SORUNLU?

WHS sistemi, oyuncuların sadece resmi turnuvalarda değil, genel oyunlarında da skor bildirmesine olanak tanıyor. Bu da sistemin güvenilirliğini, tamamen oyuncuların dürüstlüğüne bağlı hale getiriyor. Handikap endeksi adı verilen değer, oyuncunun performansına göre otomatik olarak hesaplanıyor ve bu değer, her sahadaki zorluk derecesine göre uygun atış sayısını belirliyor.

Ancak bazı oyuncular, kolay oyun skorlarını girerek handikaplarını düşük gösterip turnuvalarda avantaj sağlamaya çalışıyor. Bu durum, sadece sistemin itibarını zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda dürüst oyuncuların motivasyonunu da olumsuz etkiliyor.

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KATILIM ARTARKEN GÜVEN ZEDELENİYOR

Rory McIlroy’un Augusta’daki zaferi ve kariyer Grand Slam başarısı sonrası golfte yeni bir katılım dalgası bekleniyor. 2024 yılında yalnızca İngiltere ve İrlanda’da 14 milyon handikap kartı gönderildi. Bu sayı, bir önceki yıla göre 1,4 milyonluk bir artış anlamına geliyor. Gönderilen skorların dokuz milyonu resmi turnuvalardan gelirken, geri kalan beş milyonu genel oyunlardan oluştu.

Moir, “Ne kadar çok genel oyun skoru girilirse, sistem o kadar oyuncunun gerçek formunu yansıtır” diyerek sistemin düzgün kullanımının önemini vurguladı. Fakat bu büyümeye rağmen sistemin istismarı, golf topluluğu içinde ciddi tartışmalara neden oluyor.

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R&A’DAN BİLGİLENDİRME SEFERBERLİĞİ

R&A, England Golf, Golf Ireland, Scottish Golf ve Wales Golf gibi kuruluşlarla iş birliği yaparak sosyal medya ve e-bülten kampanyaları başlattı. Kampanyanın amacı, hem oyunculara hem de kulüp komitelerine sistemin doğru uygulanması konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak.

Moir, “Handikap kurallarına da golf kuralları kadar önem verilmesini istiyoruz” diyerek, oyuncuların sistemin dürüstlüğünü korumada aktif rol alması gerektiğini söyledi.

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SİSTEMİN GELECEĞİ VE YENİ ADIMLAR

Yetkililer, WHS sisteminin genel anlamda başarılı olduğunu ve katılım oranlarını artırdığını savunuyor. Ancak güvenin yeniden tesis edilmesi için daha sıkı kontrollerin ve oyuncu bilincinin artırılmasının şart olduğu belirtiliyor.

R&A ve iş birliği yaptığı kurumlar, 2025 sezonu için yeni denetim ve raporlama mekanizmaları üzerinde çalışıyor. Ayrıca bazı ülkelerde, oyuncuların skorlarını kulüp yetkililerinin onayıyla sisteme girmesi zorunlu hale getirilecek.

Golf dünyasında adaletin korunması, sadece profesyonel değil, amatör düzeyde de büyük önem taşıyor. Yeni handikap sistemi, potansiyelini ancak dürüst oyuncularla gösterebilir.