Türkiye futbolundaki 571 hakemden 152'si yani yaklaşık yüzde 26'bi bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Üstelik bu rakama daha yakınları üzerinden kupon yapan ya da yasadışı bahis yapan isimler dahil değil. 152 hakem Türkiye'de lisansı olan yasal sitelerde bahis oynadıkları için disipline gönderildi.

Disipline giden isimlerin alacakları cezayla büyük ihtimalle hakemlik hayatı sona erecek. Ancak ortada dev bir çelişki bulunuyor. Başta eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Misli ve Nesine bahis şirketleri üç büyükler dahil birçok federasyona sponsor. Hatta bu şirketler EuroLeague ve Euro Cup gibi organizasyonlara da destek veriyor. Canlı maç yayınları bu platform üzerinden veriliyor. Bunları seyretmek için bahis şirketine üye olmak gerekiyor. 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olmasında bu neden yatıyor.

9 Eylül 2020’de, TFF Başkanı Nihat Özdemir döneminde Yıldırım Demirören'in bahis şirketi Misli ile 2. ve 3. Lig için bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla hem ligin adı 'Misli 2. ve 3. Lig' oldu. Misli, hem de yayın hakları bu şirkete geçti. O dönemde birçok hakem, görev yaptığı liglerdeki maçları izleyebilmek için bahis üye olmak zorunda kaldı. Bu nedenle 219 hakem PFDK'ya sevk edilmedi.

ÜÇ BÜYÜKLER VE MİLLİ TAKIMDA DA BU ŞİRKETLER VAR

Bu sezon Yıldırım Demirören'in bahis şirketleri Misli ve Nesine başta milli takım olamk üzere üç büyükler, Sultanlar Ligi, EuroLeague ve Euro Cup'a sponsor durumda.

Bahis şirketlerinin yaptığı sponsorluklar şöyle:

Misli: Beşiktaş resmi bahis ve forma kol sponsorluğu, Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı EuroLeague forma önü sponsoru, Galatasaray resmi bahis ve forma kol sponsorluğu, Türkiye Voleybol Federasyonu A Milli kadın voleybol takımı resmi sponsorluğu, Sultanlar Ligi resmi sponsorluğu.

Nesine: Türkiye Futbol Süper Lig resmi sponsor, TFF 1. Lig resmi sponsor, TFF 2. Lig isim sponsoru, TFF 3 Lig isim sponsoru, Fenerbahçe futbol takımı forma kol sponsoru, Beşiktaş basketbol takımı şort sponsoru, EuroLeague premium ortaklık, Euro Cup premium ortaklık.