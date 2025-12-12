Tamam, iktidar yandaşı medya ve saray yağdanlıklarını anladık da… Onların lal olması gayet doğal!.. Diğer tarafa ne oldu acaba?.. Şu, “muhalif” diye geçinen, Ekrem İmamoğlu ve CHP yandaşı gazeteci kılıklılara!..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında patlattığı bombayı nasıl görmezler?.. Nasıl enine boyuna mercek altına alıp üzerine gitmezler?.. İşlerine mi gelmiyor veya korkudan mı?..

Neyse… Bugünkü konumuz, Türkiye basının içinde bulunduğu içler acısı, acıklı hâli değil…

“Kaçırmışız”, “Vallahi duymadık, haberimiz bile olmadı” diyenler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki ilk gününde yaptığı konuşma da dile getirdiği bomba iddialara bakalım. Ne demişti Özgür Özel?:

“ AK Parti’den bazı arkadaşlara söylüyorum. Yok MASAK raporu, yok başsavcıya ait mal varlığı, yok filanca noterden noter işlem evrakı, yok villa tapusu, yok 100 milyon liralık villa almaya niyet, yok Lüksemburg’daki çift maaş, yok efendim senfoniler menfoniler, ıvırlar zıvırlar. Arkadaşlar ben mi atadım Akın Gürlek’i? Bu bilgileri bana yollayıp benim söylememi söylüyorsunuz. Akın Gürlek’i atayana gidin konuşun. Gelmiş burada bir grup, ‘Efendim Akın Gürlek gelecekmiş, dokunulmazlık için Adalet Bakanı olacakmış. Aman bunlar konuşulsun.’ Kardeşim, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması umurumda değil benim, benim umurumda olan adil yargılanma. Benim umurumda olan bu iftiraların açığa çıkmasıdır. Sizin iç meselelerinizle meşgul değiliz biz. Akın Bey de ne zaman isterse bize ulaştırılan belgelerin hepsini ona veririm.”

***

Yani; Özgür Özel, AKP’lilerin gözünün içine bakarak “aranız da casuslarımız var. Belgeleri, siz veriyorsunuz, ben konuşuyorum” diyor…

Şimdi, doğal olarak akla gelen soru; saray içinde ve etrafındaki Brütüs (ler) kim veya kimler?.

Öyle sarayın içi ve etrafındaki yakın halkalarda durum –hiç de sizlere gösterildiği gibi- güllük gülistanlık değil. “Cadı kazanı” diye tarif etmek bile yetersiz kalır.

Kapalı kapılar arkasında herkes birbirini “hainlikle” suçluyor. Deve dişi gibi görünen adamların, ortaya attığı Brütüs(leri) duysanız donup kalırsınız. İsimlendirmeye girmeden iddiaları şöyle bir toparlayıp özetlersek;

- AKP içindeki Bakan ve Bakan Yardımcıları arasında kapışmalar artık ayyuka çıkmış durumda. “Rahatsız” bazı Bakan yardımcılarının CHP Genel Başkanı’na el altından servis yaptığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı içindeki kapışmalara isim isim dikkat çekiliyor.

- Bir de işin, taht kavgası tarafı var… Saray içindeki Tayyip Erdoğan sonrası için kıyasıya birbirine giren tarafların duruma göre, Özgür Özel’e bilgi akışı sağladığı ileri sürülüyor.

- Akıllara durgunluk verecek diğer bir iddia ise hareketin lideri Devlet Bahçeli ve saray ortağı MHP hakkında… AKP kulislerinde dillendirilen iddia o ki; “CHP’ye o belgeler, MHP’deki en üst akıldan gidiyor. Özgür Özel’de konuşuyor”..

Karşı cepheye de bakalım… Yoksa, haksızlık ederiz!..

AKP kendi içindeki casusu ararken, CHP’de kendi derdine düşmüş durumda. “Ana muhalefet partisi” de içlerinde Brütüs(ler) olduğundan şüpheleniyor. Ve hatta, saraya bilgi sızdıran kamuoyunda çok bilinen eski bir Genel Başkan Yardımcısı, milletvekilinin adı yüksek sesle konuşuyor. Yakında, CHP’den bir istifa haberi gelirse şaşırmayın…

***

Futbolda bahis ve şike soruşturması ile ilgili gündeme her gün yeni bomba haberler düşüyor. Dudakları uçuklatan cinsten!..

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görünenin dışında çok daha dertli ve sıkıntılıymış. Dost meclislerinde ağzını açıp gözlerini, yumuyormuş. Ellerindeki tüm bilgi ve belgelerin çok daha azının kamuoyuna yansıdığını dile getiriyormuş. Geçenlerde, onunla dar kapsamlı bir dost meclisinde buluşan birinden dinledim; İbrahim Hacıosmanoğlu, “ne yapacağımı şaşırdım. Bahis oynayan Bakan bile var” deyivermiş. Dost meclisinde bulunanların donup kaldığını görünce de konuyu değiştirivermiş.

Gel de şimdi sormadan geç!..

Acaba, bahis oynayan Bakan kim?..