Bahis skandalı. Antalya'da penaltı şöleni. İki takım da bahis mafyası kurbanı oldu

Antalya Belek'te perşembe günü oynanan hazırlık maçında göz göre göre bahis skandalı yaşandı ve iki takım da bu konuda bir şey yapamadı!

SK Rapid, 1. FC. Slovacko'yu iki penaltı golüyle 2-1 yendi. Hazırlık maçı olmasına rağmen görevli Türk hakemlerin kararları tepki çekerken bazı bahis sitelerinde 2,5 gol ve üstü bahisine 80 bin Euro (2 milyon 600 bin TL) para konulduğu belirlendi.

Şüpheli bahislerle ilgili çeşitli veri şirketlerinin analizleri, SK Rapid - 1.FC Slovacko maçında 2,5 gol ve üstü seçeneğine ilişkin bahis yoğunluğunun arttığını gösterdi.

80 bin Euro'dan fazla para koyan bahisçiler, maçta 2,5'ten fazla gol olacağını öngördü.

FAIR PLAY KODUYLA İLETİLDİ

Avusturya basınında çıkan haberlere göre hem Rapid hem de Slovakya kulübü, yaşanan bahis skandalı olayını Avusturya'daki yasadışı bahis ile mücadele derneği olan "Play Fair Code" yetkilisine iletti.

Türk hakemler ise maç boyunca verdikleri kararlar ile dikkat çekti. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti. İsmi açıklanmayan Türk hakem maçın 54. dakikasında Rapid Wien lehine penaltı kararı verdi. Wien kalecisi Hedl, penaltıyı kurtarsa da Türk hakem penaltıyı tekrar ettirdi.

Kalecinin atış sırasında ayaklarının çizgiye değdiği görüldü. Tekrarlanan penaltıyı yine Hedl çıkardı. 58. Dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. 68. Dakikada tartışmalı bir karar ile Wien penaltı kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Maçın 89. Dakikasında Slovacko'lu futbolcunun eliyle oynadığını belirleyen hakem penaltı kararı verdi ve Wien maçı 2-1 bitirdi.

HAKEMLER CEP TELEFONUNA BAKTI İDDİASI

Maçın orta hakeminin kararlarının yanında yardımcı hakemin ara sıra cep telefonuna baktığı iddia edildi.

SK Rapid Wien Genel Müdürü Steffen Hofmanni maçtan sonra yaptığı açıklamada "Oyun esnasında şaşırdık ve buna inanamadık" dedi.

Maç hakkında Türk yetkililerin ne yapacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.