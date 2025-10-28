Hep yazıp çiziyoruz.

Futbol; dünyada en büyük sanayi haline geldi.

Öyle ki, ne bacası var, ne fabrikası...

Dönen paralar müthiş.

Bahis şirketleri için, futbol en önemli araç oldu.

Uzun zamandır konuşulan hakemlerin bahis konusu resmiyet kazandı.

Açıklamalar, tepkiler ortada.

Minik Kargam, malum. Riva merkez üssü. Toplantı saatinde ve sonrasında kulislerde kol geziyor.

Mecnun Otyakmaz, gazeteciler ile sohbette.

Aynen şöyle diyor: “Bu iş

Çok geniş çaplı. Sadece hakemler yok. Tüm klasman hakemleri. Lisanslı futbolcular. Profesyonel çalışanlar. Başkanlar ve yöneticiler. Ard arda yazıp toplayınca 25 bini geçiyor. Türk futbol tarihinin, belki de dünyanın en büyük temizlik operasyonu. Bütün kirli taşlar ayıklanacak..”

Asıl konu burası!

Rakama bakar mısınız.. tam tamına 25 bin olağan şüpheli.

Her ne kadar yasal bahis serbest olsa da, kısıtlamalar yok değil.

TFF Başkan yönetim ve çalışanları. Bünyedeki kurumlar.

Kulüp başkan ve yöneticileri.

Profesyonel çalışanlar.

Analiz, sağlık gibi tüm kulüp birimleri.

Hakem, gözlemci ve saha görevlileri.

Genel özet ile bu işten para kazananların oynaması yasak.

Peki oynanmıyor mu?

Hiç sanmam.

Eş, dost, akraba gibi farklı kişiler üstünden hesap açıp oynandığı konuşuluyor.

Nerede ise oynamayan yok.

Dünyada böyle.

Kısa yoldan, emeksiz, zahmetsiz para kazanma yolu.

İstisnalar yok mu derseniz..

Gırla...

372 hakem kendi adlarına hesap açıp bahis yapmışlar.

Pessss!..

Defalarca. Bir koyup, bin almanın peşine düşmüşler.

Belki de, yönettikleri maçlara bile basmışlar(!)

Ya da, hakem arkadaşlarını arayıp yardım istemişler.

İnsanın aklına her şey geliyor.

Kumar işi, şeytana pabucu ters giydirir derler...

İyi halt etmişler.

Durup dururken...

Kendi kendilerini ele vermişler.

Bu zekaya sahip olup da, hakemlik yapmaları da enteresan.

Ayrı araştırma hatta tez konusu.

Aslında normal karşılamak gerekir.

Hakemlerin geldiği nokta ortada.

MHK başkanı ortalıkta yok.

Üç maymunu oynamaya devam(!)

Dönüp dolaşıp; Napolyon amcama geliyoruz.

Ah be amca. Yıllar öncesinden başımıza neler açtın, neler

Para, para, para

Bu lafı ettin edeli dünya bozuldu.

Kirlendi. Nasıl bir para izi ise, her yere sıçradı.

Futbolumuz bile ne hallere düştü.

Bir eğlencemiz vardı, oda gitti gidiyor!

Fransız olsan da, sana amca dedik.

Bağrıma bastım.

Bak koca futbol alemini ne hale soktun.

Şimdi; kim, nasıl çıkaracak bizi bu durumdan.