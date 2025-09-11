Bahis skandalına adı karışan futbolcunun sözleşmesi feshedilecek

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Ülkea Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-2024 sezonunda oynanan ve iki takımın şut çekmemesiyle gündem olan maçta bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Karşıyaka ve Ömer Faruk Sezgin'in avukatları cezaya itiraz etti. TFF Tahkim Kurulu da itirazı reddederek cezanın onanmasına karar verdi.

Türk futbolundaki bahis skandalına ceza yağdı

TFF Tahkim Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Ömer Faruk Sezgin’in PFDK’nın 02.09.2025 tarih ve E.2025-2026/49 - K.2025-2026/65 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Ömer Faruk Sezgin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin’in 8 ay men cezası almasından sonra hücum hattında yeni bir yol haritası izleyecek.

İzmir ekibi, karara itiraz etmesine rağmen bir indirim çıkmayınca oyuncuyla yollarını ayırarak sözleşmesini feshedecek.

Bu kararın kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenirken yeşil-kırmızılılar hücum hattında oluşacak boşluğu da Ömer Faruk Sezgin seviyesinde bir golcü oyuncuyla doldurmayı planlıyor.