Hakemlerin de dahil olduğu bahis skandalıyla ilgili iddialar ve tartışmalar devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında, profesyonel liglerdeki 571 hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu, bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu.

Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Nisan ayında başladığını paylaştı.

Savcılık; MASAK raporlan, HTS kayıtları, yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtların toplanmaya devam ettiğini aktardı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre, hakemlerin akrabaları ve yakınları da araştırılıyor.

Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakemlerle ilgili TFF’deki bahis operasyonu genişliyor. Hakemlerin görev aldıkları maçlarla ilgili dolaylı yoldan akrabaları/yakınları ve son 5 yılda görev yapan başkan/yöneticiler de araştırılıyor. Ve daha da önemlisi faal 3 bin futbolcu için düğmeye basıldı" ifadelerine yer verdi.

MHK ÜYESİ AKRABASININ HESABINI KULLANMIŞ

Hakemlerin bir kısmının 2. Lig ve 3. Lig'e isim sponsoru olan bahis sitesi Misli'ye maç izlemek için üye olduğu belirtilmişti. Site, 9 Eylül 2020’de imzalanan anlaşmayla yayın haklarını almıştı.

Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'in haberine göre, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eğitimden sorumlu üyesi Sebahattin Şahin’in de bahis hesabı olduğu tespit edildi. Hesabın, 2020-2021'de 2 ve 3. Lig maçlarını yayınlayan platformda olmadığı belirtildi.

MHK üyesi İbrahim Çınar'ın da 1. derece akrabasının hesabını kullandığı tespit edildi.

MASÖR 2 BİN 299 KEZ BAHİS OYNAMIŞ!

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, 3 bin 700 kişiyle ilgili 1 ay önce inceleme başlatılmış. Bu kişiler arasında kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, antrenörler ve kulüp çalışanları da yer alıyor.

Bir kulüp başkanının 3 bin 57 kez bahis oynayıp 476 kez, bir futbolcunun 1950 kez bahis oynayıp 340 kez, bir teknik direktörün 15 bin 987 kez bahis yapıp 3 bin 138 defa ve bir masör ise 2 bin 399 bahis oynayıp 329 kez kazandığı belirtiliyor.