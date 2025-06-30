Bahis soruşturması: NBA karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Bahis soruşturması: NBA karıştı

Detroit Pistons'da guardı Malik Beasley hakkında bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

ABD Eyalet Savcılığı, Detroit Pistons guardı Malik Beasley'e ‘NBA maçlarında bahis oynadığı’ suçlamasıyla dava açtı.

ESPN'den Shams Charania’nın haberine göre Beasley'nin Milwaukee Bucks'ta oynadığı 2023-24 sezonunun ocak ayında Beasley'nin istatistiklerine olağan dışı bir bahis yoğunluğu tespit edildi.

Beasley'nin avukatı Steve Haney ise soruşturma için "Bu bir soruşturma suçlama değildir" dedi.

Haberin devamında Detroit Pistons'ın, bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Beasley’nin kontratını 3 yıl, 42 milyon dolar karşılığında uzatmaya hazırlandığı ancak açılan soruşturma nedeniyle görüşmelerin durdurulduğu aktarıldı.

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