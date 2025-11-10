Türkiye futbolu hakemlerdeki bahis operasyonunu konuşurken futbol başkanlarına da sıçramıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasını ihbar kabul ederek, bahis operasyonu başlatmış, 17 hakem ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, “Alo Fatih” olarak kamuoyunda bilinen Fatih Saraç gözaltına alınmıştı.

Can ve Ciner Holding soruşturmasında aranan firari Turgay Ciner de gözaltı listesinde yer alırken Fatih Saraç operasyonda serbest kalmıştı.

ADLİYEYE SEVKLER OLDU

19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

19 İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bahis soruşturmasında 19 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da bulunuyor.