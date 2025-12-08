İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında; Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gibi isimlerinin de yer aldığı 38 şüpheliden 37'sinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildiği öğrenildi.

Başsavcılık, aralarında profesyonel futbolcular, yöneticiler ve kulüp başkanlarının da bulunduğu 46 kişi için gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şu ana kadar 38 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yurtdışında olduğu ve haklarında arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı kaydedildi.