Türk futbolunda bahis oynadıkları tespit edilen hakemlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında alınacak kararlar ve uygulanacak yaptırımlar kamuoyunda merak uyandırdı.

Tescil edilmiş liglerle ilgili kararlar alınıp alınmayacağı konusunda oluşan soru işaretlerine ilişkin HT Spor'a konuşan CAS Hakemi Avukat Emin Özkurt, "Geriye dönük tescil edilmiş liglerle ilgili bir karar verilemiyor. Kendi maçına bahis oynamış olan hakemin o karşılaşması iptal edilebilir, ama şampiyonlukların el değiştirmesine sebep olmuyor. Kulüpler, tazminat almak için başvurabilir." dedi.

Özkurt ayrıca FIFA ve UEFA'nın sürece dahil olup olmayacağıyla ilgili de "FIFA ve UEFA elbett dolaylı olarak Türk futbolunda önemli gelişmeden haberdar olmak ve bu konuyu takip etmek ister. TFF de soruşturma sonrası gerek FIFA ve UEFA'yı bilgilendirdi." diye konuştu.