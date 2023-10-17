Bahisle köpek dövüştürenlere baskın

İstanbul Sarıyer’de bahisle köpek dövüştürenlere baskın düzenlendi. Polisin baskınında 24 kişiye para cezası kesildi. Öte yandan köpeklerin dövüştürülmesini organize eden bir kişi hakkında yasal işlem başladı.

KAYNAK: DHA
Bahisle köpek dövüştürenlere baskın

Sarıyer’de bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi. Köpek dövüşü kumarını organize ettiği tespit edilen B.Ş.(24) hakkında adli işlem başlatıldı. Alanda ele geçirilen Malaklı ırkı köpek ise Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

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25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayazağa mahallesi, 208.sokak üzerinde orman yolunda bahisli köpek döğüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ihbarda adı geçen adrese sabah saat 05.00 sıralarında baskın yaptı. Baskında köpek döğüşünde bahis oynayan 24 kişi yakalandı. Bu kişilere Kabahatler kanunun 34. Maddesi gereği toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

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ORGANİZATÖR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Köpek döğüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen B.Ş. de gözaltına alındı. Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi. Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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KURTARILAN KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan alanda geçirilen ve dövüştürüldüğü değerlendirilen Malaklı Irkı çoban köpeği de Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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