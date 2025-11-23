Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmada Beşiktaş penaltıdan bulduğu golle öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadeleye damga vuran isim bahis soruşturmasında suçsuzluğunun ispatlanmasıyla hakkında verilen idari tedbir kararı kaldırılan Enis Destanoğlu oldu.
Karşılaşma boyunca 5 kurtarışa imza atan Ersin Destanoğlu, maçın son bölümde Samsunspor'un yakaladığı net gol fırsatında Polat Yaldır'ın şutunu çıkararak takıma puanı getirdi.